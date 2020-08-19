Певцы Бек Борбиев и Урмат Усенов тоже решили стать депутатами ЖК

Артисты пойдут на выборы с партией «Мекеним Кыргызстан», в которой также состоят Матраимов, Бакиров, Маматалиев и др.

Кыргызстанские певцы Бек Борбиев и Урмат Усенов будут участвовать в парламентских выборах с партией «Мекеним Кыргызстан». Об этом стало известно после съезда партии.

Политолог Бакыт Бакетаев, который был приглашен на мероприятие в качестве гостя, поделился с Vesti.kg мнением о съезде.

-Так как я участвовал в зарубежных предвыборных гонках, мне есть с чем сравнивать, - сказал Бакетаев. - Съезд проходил в гольф-клубе. Очень креативно подошли организаторы к мероприятию. Была дорогая техника, привезенная из Казахстана.

Политолог рассказал, что среди кандидатов присутствуют бывшие депутаты: Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакиров и Марлен Маматалиев.

-На выборы от данной партии также пойдет журналистка Эльнура Алканова, - добавил он.

Отметим, что среди кандидатов от указанного политобъединения также числится депутат последнего созыва Искендер Матраимов.

Источник: vesti.kg