Певцы Бек Борбиев и Урмат Усенов тоже решили стать депутатами ЖК

Артисты пойдут на выборы с партией «Мекеним Кыргызстан», в которой также состоят Матраимов, Бакиров, Маматалиев и др.
Кыргызстанские певцы Бек Борбиев и Урмат Усенов будут участвовать в парламентских выборах с партией «Мекеним Кыргызстан». Об этом стало известно после съезда партии.
Политолог Бакыт Бакетаев, который был приглашен на мероприятие в качестве гостя, поделился с Vesti.kg мнением о съезде.
-Так как я участвовал в зарубежных предвыборных гонках, мне есть с чем сравнивать, - сказал Бакетаев. - Съезд проходил в гольф-клубе. Очень креативно подошли организаторы к мероприятию. Была дорогая техника, привезенная из Казахстана.
Политолог рассказал, что среди кандидатов присутствуют бывшие депутаты: Каныбек Иманалиев, Мирлан Бакиров и Марлен Маматалиев.
-На выборы от данной партии также пойдет журналистка Эльнура Алканова, - добавил он.
Отметим, что среди кандидатов от указанного политобъединения также числится депутат последнего созыва Искендер Матраимов.
Источник: vesti.kg
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