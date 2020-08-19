Курманбек Бакиев: Я в Минске. Никогда не оставлю Лукашенко в сложной ситуации

Беглый президент КР опроверг информацию об отъезде из Беларуси

Беглый президент Кыргызстана опроверг информацию о том, что он покинул Беларусь в свете последних событий. Экс-глава государства дал комментарий порталу Nazarnews.kg.

«Утверждение о том, что бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев покинул Беларусь, не соответствует действительности. Президент Беларуси Александр Лукашенко в сложной ситуации дал мне статус беженца, улучшил мою жизнь. Я никогда не оставлю Лукашенко в сложной ситуации. До конца буду рядом с ним. Я до этого никого не предавал и предавать не буду. Сейчас я в Минске. Повторяю, буду с этим человеком до конца», - передает портал слова Курманбека Бакиева.

Напомним, 9 августа Александр Лукашенко был переизбран на пост президента, набрав 80, 1 % голосов. В тот же день в столице и других городах Беларуси начались массовые акции протеста.

Источник: vesti.kg