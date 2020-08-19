Исхак Масалиев объяснил, почему решил идти на выборы с партией Адахана Мадумарова

Ранее политик проводил опрос о том, стоит ли ему возвращаться в парламент
Экс-депутат ЖК Исхак Масалиев намерен пойти на выборы с партией «Бутун Кыргызстан», которую возглавляет Адахан Мадумаров. Об этом Vesti.kg рассказал он сам.
- Я долго думал, стоит ли идти на выборы, и даже провел опрос в соцсети, - отметил Масалиев. - Многие писали, что мне надо еще поработать в парламенте. В итоге я принял предложение от партии «Бутун Кыргызстан». Политсовет партии, в которой я состою, поддержал мое решение.
Исхак Абсаматович добавил, что его выбор пал на партию Адахана Мадумарова по причине того, что это одно из немногих политобъединений, которые реагируют на проблемы граждан.
Источник: вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!