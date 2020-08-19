Исхак Масалиев объяснил, почему решил идти на выборы с партией Адахана Мадумарова

Ранее политик проводил опрос о том, стоит ли ему возвращаться в парламент

Экс-депутат ЖК Исхак Масалиев намерен пойти на выборы с партией «Бутун Кыргызстан», которую возглавляет Адахан Мадумаров. Об этом Vesti.kg рассказал он сам.

- Я долго думал, стоит ли идти на выборы, и даже провел опрос в соцсети, - отметил Масалиев. - Многие писали, что мне надо еще поработать в парламенте. В итоге я принял предложение от партии «Бутун Кыргызстан». Политсовет партии, в которой я состою, поддержал мое решение.

Исхак Абсаматович добавил, что его выбор пал на партию Адахана Мадумарова по причине того, что это одно из немногих политобъединений, которые реагируют на проблемы граждан.

Источник: вести