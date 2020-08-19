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Подробности Политика 19.08.2020 12:34 Просмотров: 14

Темир Сариев покинул пост лидера «Акшумкар» и идет на выборы с партией «Бүтүн Кыргызстан»

Временно исполнять обязанностей председателя партии «Акшумкар» возложено на Раджапа Баялиева. Экс-премьер министр страны Темир Сариев приостановил членство в партии «Акшумкар» и пойдет на выборы с партией «Бутун Кыргызстан». Временно исполнять обязанностей председателя партии «Акшумкар» возложено на Раджапа Баялиева. Источник: Элгезит