«Мекеним Кыргызстан» предлагает сократить число депутатов ЖК вдвое, чтобы бездельникам и прогульщикам было труднее потеряться

«Все депутаты будут как на ладони. Народ каждого будет знать в лицо»
Партия «Мекеним Кыргызстан» проводит съезд. Это первые выборы в Жогорку Кенеш для партии. Мероприятие проходит на открытом воздухе с соблюдением всех санитарных норм и правил. Главная цель - утверждение программы партии, а также списка кандидатов. Съезд начался с минуты молчания в память о тех, чьи жизни унесла пандемия коронавируса.
Председатель партии, экс-вице-спикер ЖК Мирлан Бакиров обратился к делегатам и участникам съезда и призвал собравшихся к проведению честных и прозрачных выборов. Также лидер партии «Мекеним Кыргызстан» призвал конкурентов отказаться от использования грязных технологий и провести конкурентные выборы на основе программных целей.
Делегатам также презентовали программу партии.
«Одно из актуальных и прорывных предложений, содержащихся в программе партии - это предложение о сокращении количества депутатов Жогорку Кенеша в два раза. Партийцы внимательно изучили этот вопрос, международную практику, аргументы «за» и «против». Противники сокращения депутатского корпуса чаще всего утверждают, что чем меньше парламентариев будет в Жогорку Кенеше, тем выше шанс их подкупа в своих корыстных целях местными бизнесменами и олигархами. Это абсолютно несостоятельный аргумент. В парламенте с меньшим числом депутатов бездельникам и прогульщикам будет намного труднее потеряться. Каждый будет стараться максимально показать свою эффективность, ведь малая часть депутатского корпуса не стремится избраться во второй и третий раз в Жогорку Кенеш. Все депутаты будут как на ладони. Народ каждого будет знать в лицо»,- отмечается в презентации программных целей партии.
Напомним, что до 20 августа партии должны предоставить в ЦИК утверждённый список кандидатов. Выборы в Жогорку Кенеш пройдут 4 октября.
Источник: vesti.kg
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