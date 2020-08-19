Экс-замглавы ГУГССО МВД тоже выиграл суд у Кашкара Джунушалиева

Верховный суд признал незаконным увольнение майора милиции
Верховный суд вынес решение, что бывшего замначальника Главного управления государственной специализированной службы охраны (ГУГССО) МВД, майора милиции Ралиса Касанова незаконно уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщает портал Aryba.kg.
Отмечается, что Кашкар Джунушалиев в 2018 году, заняв пост министра ВД, снял с должности Ралиса Касанова. Последний с тех пор выиграл все судебные инстанции, одержав победу теперь и в Верховном суде. Его зарплата, не выплачиваемая на протяжении двух лет, достигла 500 тысяч сомов. Эти средства должны быть выплачены государством. Так доказано якобы злоупотребление должностным положением со стороны Кашкара Джунушалиева.
Напомним, ранее суд подтвердил незаконное увольнение начальника Ленинского РУВД Мадияра Кулуева и главы второго управления СКМ МВД Мыктыбека Болушева.
Источник: vesti.kg
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