(Видео) Дастан Бекешев: Не буду участвовать в парламентских выборах. Я еще вернусь

Парламентарий будет морально поддерживать партию «Реформа»

Депутат ЖК Дастан Бекешев решил не участвовать в предстоящих парламентских выборах. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook.

«Я встречался с партией «Реформа». Члены этой политорганизации - замечательные люди. Это хорошая команда. Мы единомышленники. У нас далеко идущие планы. В будущем вы об этом узнаете.

Но я решил не участвовать в парламентских выборах. Я морально поддержу эту новую партию. Успехов им, удачи! Я надеюсь, они победят. Что же касается меня самого, я буду поднимать общественные и политические вопросы, которые происходят в нашей стране. Я буду поднимать те проблемы, которые долгое время не решаются. Это не значит, что я ухожу из общественной и политической жизни республики. Я еще вернусь», - заверил Дастан Бекешев.

Источник: vesti.kg