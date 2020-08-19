(Видео) Дастан Бекешев: Не буду участвовать в парламентских выборах. Я еще вернусь

Парламентарий будет морально поддерживать партию «Реформа»
Депутат ЖК Дастан Бекешев решил не участвовать в предстоящих парламентских выборах. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook.
«Я встречался с партией «Реформа». Члены этой политорганизации - замечательные люди. Это хорошая команда. Мы единомышленники. У нас далеко идущие планы. В будущем вы об этом узнаете.
Но я решил не участвовать в парламентских выборах. Я морально поддержу эту новую партию. Успехов им, удачи! Я надеюсь, они победят. Что же касается меня самого, я буду поднимать общественные и политические вопросы, которые происходят в нашей стране. Я буду поднимать те проблемы, которые долгое время не решаются. Это не значит, что я ухожу из общественной и политической жизни республики. Я еще вернусь», - заверил Дастан Бекешев.
Источник: vesti.kg
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