Партия «Ар-Намыс» не будет участвовать в выборах

«В политике иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед»

Партия «Ар-Намыс» не будет участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщил лидер политорганизации Феликс Кулов.

«Политсовет политической партии «Ар-Намыс» принял решение не участвовать в предстоящих выборах в Жогорку Кенеш, - написал он и пояснил, по каким причинам. — В обществе подвергается серьезной критике принцип формирования парламента с использованием партийных списков. Не изменяя этого положения, установленного и закрепленного в Конституции страны, мы объявили о проведении праймериз - внутрипартийных выборов, на которых избирателям предоставляется реальная возможность заранее узнать, каким конкретным кандидатам из партийного списка предстоит баллотироваться от их регионов. Данная система давала возможность выявить новую плеяду политиков, обеспечить гармоничное сочетание опыта старшего поколения с энергией молодости, открыть дорогу местным перспективным кадрам».

Кулов добавил, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры карантинного характера не позволяют в полной мере применить прогрессивное нововведение, как ими было ранее запланировано.

«Возвращаться к старой скомпрометировавшей себя практике с расчетом и опорой больше на привлечение так называемых денежных кошельков мы считаем для себя неприемлемым, - отметил он. - Ранее я вносил предложение, чтобы депутаты Жогорку Кенеша перед уходом на каникулы внесли ряд дополнений и изменений в закон о выборах, которые, в частности, позволили бы правительству, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, проводить голосование не в один день, как это определено в действующем документе, а в течение нескольких дней по опыту других стран. Но, поскольку нардепы торопились на отдых, видимо, их эти вопросы не очень волновали.

Вполне очевидно, что при соблюдении требований по социальной дистанции и установленных санитарных норм не все избиратели, пришедшие на участки, успеют проголосовать в отведенное для этого время — с 08.00 до 20.00 в течение одного дня. Такая ситуация может повлиять на объективное принятие гражданским сообществом итоговых показателей выборов, а также не самым лучшим образом отразится на политическом имидже некоторых партий, участвующих в выборах».

Феликс Кулов озабочен и тем, что в условиях действующего режима чрезвычайной ситуации резко ограничиваются агитационные возможности политорганизаций, из-за чего не все избиратели смогут в полной мере ознакомиться с их программами и сделать для себя правильный выбор.

«При многих плюсах онлайн-агитации она не сможет компенсировать живое общение с избирателями, не даст возможности лично ознакомиться с претендентами, программами партий, задать напрямую вопросы и получить ответы при непосредственном контакте, - уверен он. - Наша тактика была рассчитана именно на такой вид проведения предвыборной кампании.

Политсовет партии полагает, что участвовать в выборах ради выборов непродуктивно и неоправданно. Пройти в парламент не самоцель. Надо думать не только о сегодняшнем дне, но также о том, что всех нас ожидает после голосования. В политике иногда лучше сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперед.

Вместе с тем партия «Ар-Намыс», несмотря на свое решение об отказе участвовать в выборах, постарается внести посильный вклад в общее дело. По заказу политобъединения и под моим непосредственным руководством группа экономистов-практиков и экспертов международного уровня подготовила предвыборную партийную программу. Позже она будет представлена на рассмотрение общественности и предложена сформированному после выборов в соответствии с Конституцией новому составу правительства».

Источник: vesti.kg