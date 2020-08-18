Роза Отунбаева попросила не дарить ей цветы на юбилей, а направить эти деньги на благотворительность

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева 23 августа будет отмечать свое 70-летие.

В преддверии юбилея Отунбаева обратилась с просьбой не дарить ей цветы, а направить деньги от их покупки на благотворительность.

“Все любят подарки. Кто-то получать, кто-то дарить. Одни предпочитают цветы, другие полезные вещи. А для меня лучший подарок – доброе дело. Уже через несколько дней я буду отмечать юбилей. Ежегодно, после праздника, большое количество букетов передается мной в родильные дома, заслуженным ветеранам труда. Но сегодня, в условиях, когда нормальный жизненный уклад дал крен, когда уже несколько месяцев врачи борются с новой коронавирусной инфекцией, настало время, когда помощь нужна нашим медсестрам, ведь именно они сегодня, наравне с врачами, на переднем крае. Прошу всех, кто собирается дарить цветы – корзину или даже самый маленький букет – не делать этого, а конвертировать их в доброе дело и направить средства на специальный счет. Все аккумулированные там средства будут переданы нашим самоотверженным медсестрам, работающим в красной зоне. Можно сказать, что добрые дела любят тишину. Но, я считаю, что только не сегодня. Сейчас то время, когда добром необходимо делиться, его нужно множить, им нужно заражать окружающих“, – говорится в обращении экс-президента.

Источник: reporter.kg