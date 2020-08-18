Алтынбек Сулайманов: Просили Мыктыбека Абдылдаева вернуться и возглавить партию

«Однако Мыктыбек Юсупович как аксакал сказал, что даст дорогу молодым политикам»

Члены партии «Бир Бол» просили коллегу Мыктыбека Абдылдаева вернуться в парламент в VII созыве, однако нардеп решил дать дорогу молодым политикам. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал депутат ЖК Алтынбек Сулайманов.

«Со вчерашнего дня поступают вопросы о том, почему Мыктыбек Юсупович не баллотируется в парламент. Это его личное решение.

Число людей, желающих видеть Мыктыбека Юсуповича в VII созыве Жогорку Кенеша, растет день ото дня. Мы тоже как члены партии просили его вернуться и хотели видеть его во главе нашего списка. Однако Мыктыбек Юсупович как аксакал сказал, что даст дорогу молодым политикам.

Он самый примерный, терпеливый, образованный профессионал VI созыва, сумел завоевать уважение народа как достойный депутат.

Мыктыбек Юсупович не покидал партию. Он всегда будет нашим наставником, аксакалом, советником и проводником, который направит нас на правильный путь», - отметил Сулайманов.

Источник: vesti.kg