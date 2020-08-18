Партию «Биримдик» может возглавить гендиректор «Мегаком» Акылбек Жамангулов

Решение будет принято на съезде политобъединения завтра

Партию «Биримдик» может возглавить гендиректор компании «Мегаком» Акылбек Жамангулов. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Лидера политобъединения намерены выбрать на съезде, который запланирован на завтра.

По неподтвержденным данным, вторым номером в списке будет министр труда и соцразвития Улугбек Кочкоров и только за ним расположится депутат ЖК Марат Аманкулов.

Источник: vesti.kg