Асия Сасыкбаева: Я еще в 2015 году решила больше не баллотироваться в депутаты ЖК

Экс-парламентарий считает, что они выполнили свой долг, уступив дорогу молодым кандидатам

Экс-вице-спикер Жогорку Кенеша V созыва Асия Сасыкбаева больше не намерена баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом Vesti.kg заявила она сама.

Член партии «Ата Мекен» уточнила, что это решение было принято еще в 2015 году.

- Текебаев еще в 2015 году объявлял, что на выборах 2020 года он сдаст лидерство,- напомнила Сасыкбаева. - Мы понимаем, что молодежь должна научиться управлять страной, не ждать, пока им не перевалит за 50 или 60 лет. Пусть начинают брать ответственность за развитие демократии. Также, в 2015 году я вышла из списка, уступив место молодым. И с тех пор я не меняла свое мнение.

По ее словам, в настоящее время они занимаются развитием партии — проведение семинаров, консультаций для молодых кандидатов и остальными вопросами.

Напомним, вчера, 18 августа, прошел съезд партии «Ата Мекен», на котором лидер политобъединения Омурбек Текебаев заявил, что не намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах.

За ним последовали члены партии — экс-депутат ЖК Асия Сасыкбаева и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов.

Источник: vesti.kg