Асия Сасыкбаева: Я еще в 2015 году решила больше не баллотироваться в депутаты ЖК

Экс-парламентарий считает, что они выполнили свой долг, уступив дорогу молодым кандидатам
Экс-вице-спикер Жогорку Кенеша V созыва Асия Сасыкбаева больше не намерена баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом Vesti.kg заявила она сама.
Член партии «Ата Мекен» уточнила, что это решение было принято еще в 2015 году.
- Текебаев еще в 2015 году объявлял, что на выборах 2020 года он сдаст лидерство,- напомнила Сасыкбаева. - Мы понимаем, что молодежь должна научиться управлять страной, не ждать, пока им не перевалит за 50 или 60 лет. Пусть начинают брать ответственность за развитие демократии. Также, в 2015 году я вышла из списка, уступив место молодым. И с тех пор я не меняла свое мнение.
По ее словам, в настоящее время они занимаются развитием партии — проведение семинаров, консультаций для молодых кандидатов и остальными вопросами.
Напомним, вчера, 18 августа, прошел съезд партии «Ата Мекен», на котором лидер политобъединения Омурбек Текебаев заявил, что не намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах.
За ним последовали члены партии — экс-депутат ЖК Асия Сасыкбаева и бывший глава МЧС Дуйшенкул Чотонов.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!