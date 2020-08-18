Не сумевший отдалиться от старых Мадумаров

О том, что Мадумаров хорош только в том, чтобы красноречиво поболтать, мы узнали во время эпидемии.
Нагло заявил: «КОВИДа нет, это заморская политика, а наши – их марионетки». Удивительно то, что поначалу и мы поддерживали его слова. Даже были готовы снять с себя маски, бросить на землю и растоптать. Адахан оказался ясновидцем не хуже, чем Арстан Алай. Причислил себя к людям такого уровня. А мог бы не выделываться. Превратил болезнь в политику.
Теперь идет на выборы. Все с той же старой телегой. Речь о его партии. Было бы хорошо, если бы были новые лица, молодежь. А на деле с теми, кто давно закончил свои дела в политике. К нему присоединились сын Абсамата аксакала Исхак, бывший представитель «Ак Жола» Кубанычбек Исабеков, старый волк Кадырбеков. Недавно присоединился и ответственный за Сокулук Сариев. А ведь, именно будучи в Сокулуке, Адахан назвал выгнавших Бакиева «разбойниками и алкашами». Теперь Сариев пришел к Адахану, словно с ним согласился. Как оказалось, забыл о принципах. В их рядах есть и Катани. Конечно, он не запятнал свое имя в прошлом. Но с такими людьми рискует это сделать.
Источник: газета «Факты.kg» №17 от 18.08.2020 / стр. 3
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