Экс-директор Департамента туризма Максат Дамир улуу пойдет на выборы с «Республикой»

«Мне хочется работать в команде профессионалов»

Бывший глава Департамента туризма Максат Дамир улуу намерен пойти на выборы с партией «Республика». Об этом Vesti.kg рассказал он сам.

- Я принял решение присоединиться к партии «Республика», потому что уже давно наблюдал за работой этих людей, - пояснил он. - Их действия полностью совпадают с моим видением того, что необходимо сделать в нашей стране для улучшения жизни граждан и работы государственного аппарата. Мне хочется работать в команде профессионалов.

Напомним, Максат Дамир улуу покинул свой пост несколько дней назад. Он возглавлял Департамент туризма около двух лет.

Источник: vesti.kg