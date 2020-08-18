Экс-директор Департамента туризма Максат Дамир улуу пойдет на выборы с «Республикой»

«Мне хочется работать в команде профессионалов»
Бывший глава Департамента туризма Максат Дамир улуу намерен пойти на выборы с партией «Республика». Об этом Vesti.kg рассказал он сам.
- Я принял решение присоединиться к партии «Республика», потому что уже давно наблюдал за работой этих людей, - пояснил он. - Их действия полностью совпадают с моим видением того, что необходимо сделать в нашей стране для улучшения жизни граждан и работы государственного аппарата. Мне хочется работать в команде профессионалов.
Напомним, Максат Дамир улуу покинул свой пост несколько дней назад. Он возглавлял Департамент туризма около двух лет.
Источник: vesti.kg
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