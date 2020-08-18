«Ата Мекен» представил список своих кандидатов

Партия «Ата Мекен» вчера провел съезд партии, на котором были озвучены программа партии и список кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Среди гостей съезда были экс-депутат ЖК Омурбек Текебаев, экс-генеральный прокурор Аида Салянова, экс-депутат ЖК Асия Сасыкбаева, депутат ЖК Садык Шер-Нияз и другие. На съезде лидер партии Омурбек Текебаев заявил, что основатели партии - он, Дуйшонкул Чотонов, Сасыкбаева и другие не будут участвовать в выборах.

В список кандидатов вошли:

1. Жанар Акаев

2. Тилек Токтогазиев

3. Рыскелди Момбеков

4. Эльвира Сурабалдиева

5. Элдар Абакиров

6. Акыл Тумонбаев

7. Евраз Осмонов

8. Наталья Никитенко

9. Абылкасым Шерниязов

10. Абдывахап Нурбаев

11. Эмиль Токтошев

12. Турсунбубу Чотонова

13. Азат Эркебаев

14. Ким Ин Сен

15. Бахадыр Сулейманов

16. Кундус Кырбашева

17. Керимберди Макеев

18. Улан Джураев

19. Бакыт Турдубеков

20. Жибек Шарапова

21. Бакыт Рыспаев

22. Сейтек Качкынбаев

23. Абдимиталип Сатыбалдиев

24. Гульмира Кулумбаева

25. Эрлан Аскаров.



Напомним, парламентские выборы пройдут этой осенью 4-октября.

Источник: media-center.kg