Омурбек Текебаев не будет участвовать в выборах, уступает дорогу молодежи

Лидеры, основавшие партию «Ата Мекен», я – Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов и другие не будут баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша.

Недавний предвыборный партийный съезд социалистической партии «Ата Мекен» отличался от других партий тем, что проходил под открытым небом, у здания Министерства культуры. Дальновидный политик понял, что будущее Кыргызстана за молодежью, а старые политики когда-нибудь исчерпают свой потенциал. Признавая, что на предстоящих выборах определится политическое будущее страны, лидер партии объявил, что многие люди, включая него, не будут участвовать в выборах.

«Лидеры, основавшие партию «Ата Мекен», я – Текебаев, Сасыкбаева, Чотонов и другие не будут баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша. Мы уступаем дорогу новым, молодым лидерам. Пускай основную ношу в новой эпохе несут они. Потому что пришло их время», – сказал Текебаев. Эти слова Текебаева заслужили поддержку среди общественности. Потому что среди народа усилились разговоры о всех тех же старых лицах. Но еще ни одна смешанная партия не выступала с таким заявлением.

Источник: газета «Факты.kg» №17 от 18.08.2020 / стр. 2