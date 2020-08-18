Депутат Дастан Бекешев вступил в партию «Реформа»

Напомним, что Бекешев впервые был избран депутатом в 2010 году по списку партии «Ар-Намыс».

Депутат Жогорку Кенеша от СДПК Дастан Бекешев вступил в партию «Реформа» для участия в предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщил сам политик.

Напомним, что Бекешев впервые был избран депутатом в 2010 году по списку партии «Ар-Намыс». В 2014-м покинул ее и основал партию «Ак-Ниет». Однако в 2015 году Бекешев сложил с себя полномочия лидера и избрался депутатом от партии СДПК.

Выборы депутатов в Жогорку Кенеш состоятся 4 октября 2020 года.

Источник: reporter.kg