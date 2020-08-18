Партии «Ак Шумкар» и «Бутун Кыргызстан» решили вместе идти на выборы

По его словам, решение принято по итогам переговоров с лидером «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым.

Партия «Ак Шумкар» под руководством экс-премьер-министра Темира Сариева для участия в предстоящих парламентских выборах решила объединиться с партией «Бутун Кыргызстан». Информацию «Азаттыку» подтвердил сам Сариев.

По его словам, решение принято по итогам переговоров с лидером «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым.

Ранее Темир Сариев присоединился к альянсу «Ата Мекен - Жаны дем», но спустя некоторое время вышел из него.

Также ранее сообщалось, что к «Бутун Кыргызстан» присоединился ряд политиков, в том числе, замсекретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев, экс-депутаты Ишенбай Кадырбеков, Турсунбай Бакир уулу и другие.

Очередные парламентские выборы назначены на 4 октября.

Источник: Азаттык