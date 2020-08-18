Партии «Ак Шумкар» и «Бутун Кыргызстан» решили вместе идти на выборы

По его словам, решение принято по итогам переговоров с лидером «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым.
Партия «Ак Шумкар» под руководством экс-премьер-министра Темира Сариева для участия в предстоящих парламентских выборах решила объединиться с партией «Бутун Кыргызстан». Информацию «Азаттыку» подтвердил сам Сариев.
По его словам, решение принято по итогам переговоров с лидером «Бутун Кыргызстан» Адаханом Мадумаровым.
Ранее Темир Сариев присоединился к альянсу «Ата Мекен - Жаны дем», но спустя некоторое время вышел из него.
Также ранее сообщалось, что к «Бутун Кыргызстан» присоединился ряд политиков, в том числе, замсекретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев, экс-депутаты Ишенбай Кадырбеков, Турсунбай Бакир уулу и другие.
Очередные парламентские выборы назначены на 4 октября.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!