Дети Алмазбека Атамбаева уверены, что их партия наберет много голосов на выборах

Это такая косвенная агитация, чтобы до начала предвыборной кампании показать, что их поддерживает много людей, - полагает он.

Партии «Социал-демократов», которую создали сыновья бывшего президента Алмазбека Атамбаева, не удастся набрать необходимое количество голосов для попадания в парламент. Таким мнением с Vesti.kg поделился политолог Марат Казакпаев.​

- Безусловно, у бывшего главы государства остались сторонники, но их немного, - отметил он. - Возможно, что социал-демократы смогут найти себе электорат, на разве что в Чуйской области и Бишкеке. Там еще остались сочувствующие Алмазбеку Атамбаеву. А на другие регионы я бы на их месте не особо рассчитывал.​

Марат Сайнидинович добавил: заявление бывших членов СДПК о том, что у них есть данные социологического исследования, очень похоже на скрытую агитацию.

- Это такая косвенная агитация, чтобы до начала предвыборной кампании показать, что их поддерживает много людей, - полагает он. - Но слабо верится, что это на самом деле так. Тем более что в регионах у них практически нет партийных ячеек, да и членов политорганизации не так много.​

Поясним, член партии «Социал-демократов» Темирлан Султанбеков написал в социальной сети, что они заказывали социологическое исследование по всей республике перед парламентскими выборами.

«Уже на сегодня позиции новой политической партии социал-демократов в Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях установились на уровне 7 процентов, - заметил он. - А при этом политобъединение еще не начинало агитационную кампанию и работу с населением.

На юге страны ситуация чуть тяжелее в связи со слабой узнаваемостью новой партии. Однако свыше 30 процентов опрошенных респондентов там оценивают деятельность Атамбаева положительно и крайне положительно, 22,5 процента желают его возвращения в политику. Политическая партия социал-демократов имеет очень высокие шансы получить минимум треть голосов людей с таким мнением на юге».

Источник: vesti.kg