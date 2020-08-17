Омурбек Абдырахманов: «Видели мы одномандатные выборы, ни одной женщины, избирались одни богатые мужчины, криминалы, чем мы опозорились на весь мир»

Бишкек, "Саясат. kg". Ближе к парламентским выборам поднимаются вопросы, которые озвучивались и ранее.
Речь идет о сокращении количества депутатов и возвращения к одномандатным выборам. Как известно, некоторые партии занесли это в программу. Экс-депутат Омурбек Абдырахманов настроен против таких изменений. Он считает, что мы должны брать пример с развивающихся стран, а не откатываться назад.
— Я не поддерживаю мнение о том, что нужно сокращать число депутатов и возвращаться к одномандатным выборам. Желающие быть политикам обязаны брать пример с развитых или развивающихся стран мира. Например, в Грузии живут менее 4 млн человек, в их парламенте 140 человек. Население в странах Прибалтики составляет от 1,5 млн до 3 млн человек, но в парламенте сидят 105 человек. Были у нас мажоритарные выборы. Начали избираться криминалы. Рыспек и его младший брат становились депутатами. Мы опозорились на весь мир, когда в парламент избрались одни богатые мужчины и ни одной женщины, ни одного молодого человека… Если вернуться к таким выборам, придут олигархи и криминалы. Никто не будет голосовать за тех, у кого нет денег. Был и двухпалатный парламент. Тогда президент расширил свои полномочия, пока две палаты вели спор по поводу их полномочий… Кыргызы так и не научились кататься на велосипеде и хотят приделать туда третье колесо, а то и четвертое, чтобы не было шансов упасть.
Уж лучше бы мы ломали голову над тем, чтобы по итогам выборов во власть попадали умные люди и реформаторы.
Конституцию 1993 года написал Алексеев, который в советское время работал в Конституционном совете. Там были одни декларации. Не нужно быть слепыми и глухими. Возвращение к Конституции 1993 года, это все равно что говорить, что «Москвич» был хорошей машиной, давайте ездить на «Москвичах».
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