Экс-министр соцразвития, «отсидевший» за коррупцию, баллотируется в депутаты ЖК

Равшан Сабиров рассказал, что его пригласил лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев

Бывший министр соцразвития Равшан Сабиров, освобожденный в 2014 году из колонии, где он отбывал срок за коррупцию, будет бороться за депутатское кресло на грядущих парламентских выборах. Об этом Vesti.kg сообщил он сам.

По словам Сабирова, в середине июля текущего года он получил приглашение от лидера партии «Мекенчил» Камчыбека Ташиева.

- Я намерен участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил»,- сказал он. - Я состою в списке кандидатов под десятым номером. В середине июля мы переговорили с лидером партии Камчыбеком Ташиевым — мне понравилась их программа, эта партия будет работать во благо народа.

В ответ на критику пользователей соцсетей Сабиров подчеркнул, что уголовное дело в отношении него было «политическим шоу», и он не признает своей вины.

- Уголовное дело, заведенное в 2012 году в отношении меня, является чистейшей подставой,- утверждает экс-министр. - Там были заинтересованные лица, которые пытались дискредитировать меня как министра. Я находился на заседании правительства, был задержан мой помощник, у которого сняли отпечатки пальцев, и деньги были найдены у него. В какой-то мере меня задевают злые комментарии, но Первомайский райсуд оправдал меня по всем пунктам. Это было политическое шоу.

Напомним, экс-министр соцравзития Равшан Сабиров был осужден за коррупцию в 2012 году. Его помощник утверждал, что ему приходилось вымогать деньги для Сабирова.

Сабиров должен был пробыть в заключении еще четыре года — он был приговорен в мае 2013 года к пяти годам лишения свободы и после этого содержался в колонии усиленного режима №47.

Однако в марте 2014 году его освободили по амнистии в честь 65-летия Всеобщей декларации прав человека.

Источник: vesti.kg