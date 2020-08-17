Шыкмаматов: “Бир Бол” будет оппозиционной партией

Политическая партия “Бир Бол” будет оппозиционной.
Об этом во время съезда сообщил член партии Алмамбет Шыкмаматов.
По словам политика, сильная оппозиция может стать прочным мостом между народом и властью, наведя порядок в исполнительной власти.
«Слабый парламент никогда не сможет сформировать сильное правительство. Главный идеолог и инициатор реформ – парламент. Они должны быть источником политических, экономических, социальных процессов и, что наиболее важно, духовных ценностей через законы, идеи, взгляды и концепции. Слабый парламент – слабое правительство, слабое правительство – слабое государство. Сильный парламент – это сильное правительство, сильное правительство – это сильное государство», – сказал он.
Напомним, сегодня партия «Бир Бол» провела внеочередной съезд. Состоялась презентация предвыборной программы политической партии «Бир Бол» «Период инновационных реформ».
Стратегическое направление программы – улучшение благосостояния каждого кыргызстанца.
Источник: reporter.kg
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