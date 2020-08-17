Партия «Демократ» не будет участвовать в выборах–2020

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 17 августа рассмотрела уведомление партии и приняла решение о принятии его к сведению.
Политическая партия «Демократ» уведомила ЦИК об отказе от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 4 октября 2020 года и отзыве уполномоченных представителей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 17 августа рассмотрела уведомление партии и приняла решение о принятии его к сведению.
Регистрация уполномоченных представителей политической партии «Демократ» отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.
Источник: reporter.kg
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