Партия «Демократ» не будет участвовать в выборах–2020

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 17 августа рассмотрела уведомление партии и приняла решение о принятии его к сведению.

Политическая партия «Демократ» уведомила ЦИК об отказе от участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 4 октября 2020 года и отзыве уполномоченных представителей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 17 августа рассмотрела уведомление партии и приняла решение о принятии его к сведению.

Регистрация уполномоченных представителей политической партии «Демократ» отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.

Источник: reporter.kg