Глава второго управления СКМ МВД выиграл суд у Кашкара Джунушалиева

Мыктыбека Болушева, ранее уволенного по приказу министра ВД, восстановили в должности

Главу второго управления СКМ МВД КР Мыктыбека Болушева, ранее уволенного по приказу министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева за слабую работу, восстановили в должности. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

- Мыктыбека Болушева 17 января 2020 года на коллегии МВД освободили от занимаемой должности за слабую работу, — отмечают источники. — Первомайский районный суд Бишкека 13 августа признал приказ министра Кашкара Джунушалиева незаконным. Мыктыбека Болушева восстановили в должности начальника второго управления СКМ МВД.

Источник: Вести