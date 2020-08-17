Глава второго управления СКМ МВД выиграл суд у Кашкара Джунушалиева

Мыктыбека Болушева, ранее уволенного по приказу министра ВД, восстановили в должности
Главу второго управления СКМ МВД КР Мыктыбека Болушева, ранее уволенного по приказу министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева за слабую работу, восстановили в должности. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.
- Мыктыбека Болушева 17 января 2020 года на коллегии МВД освободили от занимаемой должности за слабую работу, — отмечают источники. — Первомайский районный суд Бишкека 13 августа признал приказ министра Кашкара Джунушалиева незаконным. Мыктыбека Болушева восстановили в должности начальника второго управления СКМ МВД.
Источник: Вести
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