Иса Омуркулов: Я морально больше не могу состоять в СДПК

Кроме экс-мэра Бишкека, из партии вышли Эльвира Сурабалдиева, Кожобек Рыспаев и Анарбек Калматов

Депутаты Жогорку Кенеша Иса Омуркулов, Эльвира Сурабалдиева, Кожобек Рыспаев и экс-нардеп Анарбек Калматов вышли из состава партии СДПК. Об этом сообщила бывшая советница Алмазбека Атамбаева — Кундуз Джолдубаева.

По ее словам, вышеперечисленные политики вышли из СДПК по собственному желанию.

«В Секретариат партии СДПК поступили заявления на имя и.о. председателя Анвара Артыкова от депутатов Исы Омуркулова, Эльвиры Сурабалдиевой, Кожобека Рыспаева и Анарбека Калматова о выходе из СДПК по собственному желанию. Это означает, что лидер фракции СДПК признает официальное руководство партии в лице Анвара Артыкова»,- написала Джолдубаева.

Между тем Иса Омуркулов сказал в беседе с Vesti.kg, что он с моральной точки зрения не может состоять в партии.

- Да, я написал заявление о выходе из партии СДПК,- прокомментировал он. - Вы же видите, какая там сейчас обстановка после известных политических событий. Считаю, что я морально не могу больше быть в партии из-за внутренних противоречий.

Сурабалдиева, Рыспаев и Калматов оказались недоступны для комментариев.

Напомним, что депутаты ЖК Иса Омуркулов и Кожобек Рыспаев решением политсовета партии были исключены из СДПК в 2018 году.

Источник: vesti.kg