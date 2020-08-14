Мелис Аспеков: «Нужно вернуться к одномандатным выборам, пока все не развалилось»

Бишкек, "Саясат. kg". Нам поскорее нужно переходить к одномандатным выборам, пока все не развалилось.

— Партии приносят несчастье, пришедшие в результате партийных выборов олигархи и бандитские кланы завели нас в тупик. Вновь хотят стать народными избранниками такие некачественные люди, но имеющие деньги. Случается так, что из одного района пять человек становятся депутатами, а у других районов нет ни одного представителя. Где баланс? Такая система нам не годится, здесь от слова «реформа» нет даже буквы «р».

Нам поскорее нужно переходить к одномандатным выборам, пока все не развалилось. Жители одного района знают, кто будет работать и стремиться к прогрессу, поэтому в районе победит достойный. А сегодня приходят в парламент малоизвестные личности, только потому что у них есть деньги. Те, кто сейчас заплатили от 100 тысяч до 1 млн долларов, в первую очередь будут думать над тем, чтобы вернуть эти деньги, а народные проблемы отойдут на второй план. Почему мы об этом знаем, понимаем, но миримся с этим, допускаем? Или мы вконец превратились в манкуртов? Разве наши предки проливали кровь для того, чтобы мы стали такими?