ЦИК: Число избирателей возросло более чем на 667 тысяч человек по сравнению с прошлыми выборами в ЖК

Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова заявила, что партии обязаны распространять агитационные материалы с использованием сурдоперевода и шрифта Брайля

Сегодня, 14 августа, в Бишкеке Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики в партнерстве с общественным фондом «Гражданская платформа» провела общественный диалог «Прозрачность и достоверность выборов – залог доверия и стабильности!»

Мероприятие проводится в рамках реализации образовательного проекта по вопросам прозрачности финансирования выборов депутатов Жогорку Кенеша, осуществляемого при поддержке ПРООН в Кыргызстане.

Целью диалога является ознакомление участников с концептуальными вопросами и особенностями проведения голосования в 2020 году.

В мероприятии приняли участие председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова, директор ОФ «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова, представитель ПРООН в КР Юлия Шипилова, члены политических партий, международные и национальные эксперты.

Шайлдабекова рассказала об особенностях организации выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 4 октября этого года.

«В рамках обеспечения независимости решения вопросов доступа к голосованию полномочия по уточнению списков избирателей были переданы от ГРС к ЦИК. Для улучшения общих условий доступа к выборам портал «Тизме» (https://tizme.gov.kg/) теперь актуализирует ежемесячно. Для удобства граждан сроки уточнения себя в списках избирателей увеличены на 20 дней. Для избирателей, проживающих или находящихся за пределами республики, количество избирательных участков увеличено до 44. Введен приоритет избирательного права при постановке на консульский учет», - сказала она.

Было отмечено, что число избирателей по сравнению с прошлыми парламентскими выборами возросло более чем 667 тысяч человек.

В своем выступлении глава Центризбиркома отметила меры по повышению инклюзивности голосования, рассказав о созданных условиях для улучшения информированности избирателей, понимания выборного процесса всеми участниками.

«На специально разработанной ЦИК платформе «Талапкер» будут опубликованы программы политических партий и кандидатов, информация об их избирательных фондах. Финансирование выборов будет прозрачным, а возможность ознакомиться с программами политорганизаций позволит сделать голосование более ответственным. Кроме того, ранее законом были введены новые правила агитации, направленные на снижение влияния ресурсов на волеизъявление граждан, будут расширены площадки для организации дебатов.

Разработаны специальные форматы для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Сформирована и постоянно уточняется карта потребностей в разрезе избирательных участков. Кандидаты, политические партии обязаны публиковать и распространять агитационные материалы с использованием сурдоперевода или субтитрирования, напечатанные увеличенным шрифтом, удобным для прочтения, а также с использованием шрифта Брайля или иных специальных средств — не менее 1 процента от общего количества тиража агитационных материалов», - рассказала Шайлдабекова.

Также она добавила, что ЦИК выработал алгоритм действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан в ходе организации и проведения выборов.

На общественном диалоге также обсуждаются правовые основы голосования, технологические процессы, направленные на повышение прозрачности и доверия к избирательной системе в КР.

Мероприятие было проведено с учетом санитарно-эпидемиологических требований (соблюдение масочного режима и социальной дистанции).

Пресс-служба ЦИК КР