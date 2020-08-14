Глава департамента туризма: Нужно уходить. Решил немного отдохнуть и начать что-то новое

Министр культуры уже подписал заявление Максата Дамир уулу об отставке

Директор департамента туризма Максат Дамир уулу решил покинуть занимаемый пост. Об этом он сообщил Vesti.kg.

- Написал заявление по собственному желанию, - сказал чиновник. - Есть определенные планы на будущее. Наверное, нужно уходить. Пока точно неизвестно, куда я уйду. Решил немного отдохнуть и начать что-то новое. В любом случае буду помогать сектору туризма не в коммерческом плане, а советами, чтобы улучшить данную сферу. Где бы я ни был, туризм всегда будет со мной. Министр уже подписал заявление. Его уже внесли в правительство. Скоро должно выйти распоряжение.

Максат Дамир уулу с ноября 2018 года возглавляет Департамент туризма при Министерстве культуры КР.

Источник: vesti.kg