Темир Сариев будет служить ради целостности страны

В данное время многие предлагают экс-премьер-министру Темиру Сариеву объединиться.

Слышали, что дальновидный политик поразмыслит и в ближайшее время озвучит окончательное решение. Когда вершится судьба страны, будем надеется Темике выберет правильную дорогу. Не сомневайтесь, что в ближайшие дни будут неожиданные повороты. Можно быть уверенными в том, что сын народа будет служить во имя стабильности в стране, будущего народа.

Источник: газета «Азия news» №22 от 13.08.2020 / стр. 4