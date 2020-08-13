Темир Сариев будет служить ради целостности страны

В данное время многие предлагают экс-премьер-министру Темиру Сариеву объединиться.
Слышали, что дальновидный политик поразмыслит и в ближайшее время озвучит окончательное решение. Когда вершится судьба страны, будем надеется Темике выберет правильную дорогу. Не сомневайтесь, что в ближайшие дни будут неожиданные повороты. Можно быть уверенными в том, что сын народа будет служить во имя стабильности в стране, будущего народа.
Источник: газета «Азия news» №22 от 13.08.2020 / стр. 4
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!