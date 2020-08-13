Политические партии «Мекеним Кыргызстан» и «Бирик» объединились и идут на предстоящие парламентские выборы вместе.
Информацию Elgezit.kg подтвердили собственные источники.
Сегодня лидеры партий Кылыч Исамамбетов и Мирлан Бакиров подписали меморандум о сотрудничестве. По данным источника, решение принято на основе взаимопонимания и общих целей.
По итогам подписания меморандума Кылыч Исамамбетов и Мирлан Бакиров подчеркнули важность предстоящих выборов в Жогорку Кенеш и призвали избирателей активно участвовать в голосовании.
«Целью меморандума являются объединение имеющихся политических сил для построения в Кыргызстане социально-ориентированного государства и поднятие уровня благосостояния кыргызского народа», — говорится в тексте подписанного документа.
Источник также сообщает, что партия «Бирик» насчитывает около 15 тысяч членов. «Особой популярностью и поддержкой «Бирик» пользуется в Нарынской и Чуйской областях. Теперь эта партия пойдет на выборы под флагом «Мекеним Кыргызстан».
По данным источника, в ближайшее время ряды партии «Мекеним Кыргызстан» пополнят и другие известные политические объединения.
Источник: elgezit.kg
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