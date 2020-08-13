Камчыбек Ташиев: Спасти и вытащить страну из глубокого политического, социально-экономического и общественного кризиса – наша общая обязанность и цель!

Бишкек, "Саясат. kg". К. Ташиев: Сегодняшние реалии таковы, что управлять то нами управляют, но никто не за что не отвечает! Мы изменим это.

"Перед нами стоит очень важный вопрос: как выйти из этой непростой ситуации? Мы, партия “Мекенчил” знаем, как вытащить страну из этой пропасти!" - сказал сопредседатель партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев.

Сегодня, 13-августа в Бишкеке состоялся съезд партии "Мекенчил".

Он рассказал о программе партии - возращении к одномандатному парламенту, изменение политической системы, судебная реформа.

"В настоящее время Кыргызстан переживает трудные времена. Кризис проник во все сферы жизнедеятельности. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции только усугубила эти проблемы. Перед нами стоит очень важный вопрос: как выйти из этой непростой ситуации? Мы, партия “Мекенчил” знаем, как вытащить страну из этой пропасти!

Наша программа состоит из трех, важных направлений:

Первое, если народ нас поддержит и мы придем в парламент – инициируем изменение сегодняшней политической системы. Сегодняшние реалии таковы, что управлять то нами управляют, но никто не за что не отвечает! Мы изменим это. Власть будет в одних руках, глава государства должен взять ответственность в свои руки, зачем для такого маленького государства, как Кыргызстан еще и отдельное правительство! Сегодня мы еще вынуждены содержать эту армию госслужащих.

Второе, очевидно, что нужно изменить систему выборов. Избиратель сегодня только участник. Они отдают голоса, избирают депутатов, но а дальше связь прерывается. Согласно букве Основного закона, вся власть отдана лидерам партий! Мы вернем эту власть народу! Предлагаем ввести одномандатные выборы в парламент и сократить число народных избранников до 75! При одномандатных выборах народ будет знать в лицо своего депутата, а значит появится шанс и спросить с него! А в случае неудовлетворения работой депутата, то народ будет иметь право отзыва своего депутата!

Третье, начнем немедленную судебную реформу. Мы на себе испытали несправедливость сегодняшней судебной системы. Без справедливой судебной системы, достичь чего-либо невозмложно!

Все эти шаги быстро приведут к экономическому возрождению! Спасти и вытащить страну из глубокого политического, социально-экономического и общественного кризиса – наша общая обязанность и цель!" - подчеркнул Камчыбек Ташиев.