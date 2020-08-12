Очередь дошла до певцов.
Кажется, певцы будут востребованы на этих выборах. Из-за пандемии прекратились тои, певцов перестали приглашать. Получается, они теперь украсят своим присутствием парламент, будут «петь» с микрофонов, установленных на трибуне? Анжелика сообщила, что к ней поступили предложения от пяти партий. Помимо нее представители политических кругов шли «свататься» к другим представителям шоу-бизнеса – Кайрату Кыргызу, Ассоль Молдокматовой, Айзаде Жамгырчиевой. По всей видимости, политики поняли, что им тяжело самостоятельно добиться симпатии народа, хотят заручиться поддержкой шоуменов, которые пользуются популярностью у не повидавшей жизнь молодежи в Инстаграме. То, что Анжелика получила предложения от пяти партий, наглядно показывает, каков уровень наших партий. Люди не подумали, что быть певцом и писать законы, быть представителем народа, решая проблемы – это разные вещи. Слияние шоу с политикой лишь подтвердило подозрения, которые были ранее: парламент – большая сцена, это театр «талантливых артистов», а не образованных и ученых. Это не более чем «шоу – политика».
Пугает то, что с каждым созывом ухудшается качество парламента. Увидев, каким оказался VI созыв, мы снимаем шляпу перед ранее критикуемым V созывом. Если победят партии, которые взяли в свои ряды «блестящих звезд», то страшно представить, каким будет состав VII созыва.
Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 12.08.2020 / стр. 7
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