Партия коммунистов Кыргызстана отказалась от участия в парламентских выборах

Партию коммунистов Кыргызстана возглавляет экс-депутат парламента Исхак Масалиев.
«Партия коммунистов Кыргызстана» уведомила ЦИК об отказе от участия в предстоящих парламентских выборах. Партия также отозвала своих уполномоченных представителей, сообщает пресс-служба ЦИКа.
Избирательная комиссия 12 августа рассмотрела уведомление партии и приняла его к сведению. Регистрация уполномоченных представителей Партии коммунистов Кыргызстана отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.
Партию коммунистов Кыргызстана возглавляет экс-депутат парламента Исхак Масалиев. В VI созыве Жогорку Кенеша он состоял во фракции «Онугуу-Прогресс».
Таким образом, в политической гонке остается 41 партия. Изначально об участии в выборах ЦИК уведомили 44 партии, но две из них не открыли в срок избирательные фонды, что означает их выбывание из гонки. Теперь от участия в выборах отказалась «Партия коммунистов Кыргызстана».
Очередные парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября 2020 года.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!