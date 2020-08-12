Партия коммунистов Кыргызстана отказалась от участия в парламентских выборах

Партию коммунистов Кыргызстана возглавляет экс-депутат парламента Исхак Масалиев.

«Партия коммунистов Кыргызстана» уведомила ЦИК об отказе от участия в предстоящих парламентских выборах. Партия также отозвала своих уполномоченных представителей, сообщает пресс-служба ЦИКа.

Избирательная комиссия 12 августа рассмотрела уведомление партии и приняла его к сведению. Регистрация уполномоченных представителей Партии коммунистов Кыргызстана отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными.

Партию коммунистов Кыргызстана возглавляет экс-депутат парламента Исхак Масалиев. В VI созыве Жогорку Кенеша он состоял во фракции «Онугуу-Прогресс».

Таким образом, в политической гонке остается 41 партия. Изначально об участии в выборах ЦИК уведомили 44 партии, но две из них не открыли в срок избирательные фонды, что означает их выбывание из гонки. Теперь от участия в выборах отказалась «Партия коммунистов Кыргызстана».

Очередные парламентские выборы в Кыргызстане назначены на 4 октября 2020 года.

Источник: Азаттык