В этот раз избиратели перестанут оценивать кандидатов по ораторским способностям?

«Коронавирус дал нам печальный опыт, но показал цену выбора. Этот урок не пройдет даром»

Эпидемия коронавируса показала, чего стоят депутаты VI созыва и их отношение к избирателям, считает бывший член ЦИК КР, юрист Эрик Ирискулбеков.

- В разгар пандемии, когда страна переживала тяжелый период, депутаты просто оставили своих избирателей на произвол судьбы и ушли на каникулы, - объяснил он Vesti.kg. – Мне кажется, это очень показательно для каждого избирателя. Я сам избиратель. Коронавирус дал нам печальный опыт, но показал цену выбора. Этот урок не пройдет даром.

Юрист полагает, что теперь кыргызстанцы будут больше внимания обращать не на ораторское мастерство кандидатов и умение себя преподнести, а на их практические заслуги в законотворческой или любой другой сфере.

Эксперт по госустройству, политолог Шерадил Бактыгулов в разговоре с Vesti.kg отметил, что этот тяжелый период, связанный с эпидемией коронавируса, к тому же совпал с окончанием срока VI созыва депутатов Жогорку Кенеша.

- Традиционно депутаты всех созывов в мае-июне, в последние месяцы своей работы, принимают самые непопулярные, самые ненужные, лоббистские законопроекты и быстренько уходят, - обратил внимание он.

Таким, по его мнению, был законопроект об обязательном страховании.

- Сейчас же мы видим, что он вообще никакой, - заметил политолог. - Потому что если человек попал в аварию, возмещают только ОСАГО – обязательное страхование. А если хочешь, чтобы и твою машину оплатили, ты обязан купить еще вторую страховку и так далее. Об этом же никто не говорит.

Эксперт напомнил об инициативе о запрете обменных пунктов и законопроекте «О манипулировании информацией», принятие которых все-таки отложили.

- И это та практика, которая есть всегда, - признает Бактыгулов. - Поэтому нужно смотреть не на количество принятых законопроектов. Сейчас в сентябре депутаты откроют последнюю сессию, а в октябре состоятся выборы. Но за сентябрь они еще успеют попилить республиканский бюджет, поменять статьи расходов в пользу своих сел и в ущерб другим. Это большая проблема.

Источник: vesti.kg