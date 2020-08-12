Сбежавшие из СДПК

Жанар Акаев пришел в парламент с СДПК, но потом выступил против нее, стал независимым депутатом.

Теперь же он отдал свою судьбу в руки Омурбека Текебаева. Следом депутат упомянутой партии Абдывахап Нурбаев тоже нашел убежище в «Ата Мекене». Так как у покровителя СДПК появились личные проблемы, отдельные люди решили бежать из тонущего корабля и самостоятельно плыть в сторону берега. Один из них – Рыскелди Момбеков. Пытается оправдать себя, заявляя, что не предавал Атамбаева. По его словам, в конце мая встречался в тюрьме с бывшим президентом, сообщил, что власти не позволят СДПК принять участие в выборах и получил от Атамбаева согласие на то, чтобы участвовать в выборах от другой партии. Разве обязательно цепляться к другой партии, если власти действительно ставят заслон партии СДПК? Почему нельзя попрощаться с парламентом, который и так кормил его пять лет? Надо понимать, многие депутаты незаменимы и если они не окажутся в следующем парламенте, то это станет трагедией для Кыргызстана?

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 12.08.2020 / стр. 7