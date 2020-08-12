Певица Зере опровергла слухи о причастности к партии «Реформа»

А члены партии в ответ на заявление артистки, по ее словам, ведут себя агрессивно

Кыргызстанская певица Зере Асылбек не является членом партии «Реформа». Об этом она сообщила на своих страницах в соцсетях.

По словам девушки, ее якобы использовали некоторые политические силы.

«Друзья, я не имею никакого отношения ни к партии «Реформа», ни к другим политическим объединениям, но я понимаю, откуда у некоторых такие ассоциации.

За несколько дней до марша против принятия закона «О манипулировании информацией» меня добавили в чат, где общалась инициативная группа, уже работающая над организацией марша. Я сразу подключилась и с удовольствием начала вовлекаться. Марш прошёл.

Потом, через несколько дней, этот чат, видимо, некоторые люди перепутали с рабочим чатом какой-то партии и начали писать под каким-то контекстом выгоды на выборах. Так я узнала, что большинство ребят из инициативной группы Реакции 3.0, в том числе оба модератора, оказывается, параллельно состояли в партии «Реформа», в которую вступили, познакомившись на первой и второй реакциях.

Образовался конфликт, ибо для меня это абсолютно неприемлемо. Политические амбиции - это дело каждого и это нормально. Но когда люди с политическими амбициями на ближайших выборах, состоящие в политической партии, параллельно организуют гражданский протест, при этом позиционируя его как абсолютно неполитизированный, - это для меня п****ц», - написала певица.

Артистка считает себя обманутой и не хочет ассоциировать себя ни с каким политическим движением.

«Как человек, который шёл на «Реакцию», потому что сформировалось доверие к ней, как человек, который репостил и призывал людей, я чувствую себя обманутой, несмотря на намерения задействованных людей. Я не хочу ассоциировать себя ни с каким политическим движением, и я приношу свои извинения тем, кто пошел на марш, следуя моим репостам, и кто тоже считает, что данная ситуация фундаментально неправильная на уровне ценностей и принципов, и что именно из-за подобных проявлений человеческого фактора в нашей стране не происходит значимых изменений. Поэтому я не хочу идти в политику», - заключила Зере.

Позже певица написала в соцсетях, что после ее заявления в соцсетях члены партии «Реформа» ведут себя агрессивно по отношению к ее друзьям.

Член партии «Реформа» Азият Жекшеев заявил Vesti.kg, что певица знала о причастности организаторов к партии.

- Акцию «ReАкция» может посетить любой гражданин, даже если он состоит в политдвижении, - сказал он. - Зере, конечно же, знала о том, что организаторы принадлежат к разным политическим партиям и движениям.

Кроме того, Жекшеев утверждает, что те, о чьей агрессии пишет Зере, не являются членами партии «Реформа».

Источник: vesti.kg