«Белый дом»: Требуется аким…

Недавно на своей страничке в Фейсбуке написал новость о своем уходе аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.
Возможно это связано с тем, что Боронов стал новым главой правительства, в ближайших и отдаленных районах акимы начали бросать свои должности, один за другим. Говорят, это связано с выборами, но и так понятно, кто назначал этих людей. По всей видимости, все уходящие были кадрами бывшего премьер-министра Абылгазиева. Иначе не стали бы эти верные правительству акимы на ровном месте писать заявление об уходе с должности и упоминать при этом названия партий, раздражающих власти.
Недавно на своей страничке в Фейсбуке написал новость о своем уходе аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев. По его словам, он написал заявление потому, что желает участвовать в парламентских выборах, назначенных на осень. Он не стал сообщать, с какой партией пойдет. Вместе с тем аким Ленинского района Бишкека Токтосун Султанов тоже освобожден от должности по собственному заявлению. Он пока ничего не говорил о выборах, но и без этого понятно, что эти перестановки происходят не просто так.
Источник: газета «Факты.kg» №16 от 11.06.2020 / стр. 2
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