Зайнидин Курманов: «Мы каждую пятилетку начинаем с нуля»

К сожалению, из-за таких явлений Кыргызстан отстал от других постсоветских республик, мы не сделали шаг вперед.
Политолог Зайнидин Курманов проанализировал политическую ситуацию в стране, ответил на вопрос: «Что делать дальше?» По его словам, рациональные люди извлекают урок из ошибок, стараются их не повторять, но в кыргызской политике все иначе.
— У нас было две революции, но хотят еще третью, четвертую. Если будет революция, то последствия будут серьезными, надо одуматься, пока не поздно. Пришло время запустить процессы. Как Ли Куан Ю сотворил Сингапур? Он применил на своей стране опыт французских, американских политиков. Он не обходил поля, как наши министры, не рассматривал каскады ГЭС. Зачем это надо? Или они там что-то потеряли?
К сожалению, из-за таких явлений Кыргызстан отстал от других постсоветских республик, мы не сделали шаг вперед. Каждую пятилетку мы начинаем с нуля.
Кроме того, Зайнидин Курманов считает, что страна откатывается назад из-за отсутствия целевых программ.
— Стратегия Китая охватывает сто лет, поэтому они осуществили четыре модернизации. А мы не можем спланировать дела на 4 года. Так не должно быть. Иначе мы будем раскачиваться на волнах, как лодка и не сможем причалить к порту. Нужно подготовить стратегию развития. В составе СССР мы выполняли пятилетний экономический план, значит, мы это умеем. К сожалению, на словах все у нас говорят о том, что любят страну, будут ее развивать, а на деле ничего такого нет.
Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 12.08.2020 / стр. 5
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