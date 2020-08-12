Анжелика – символ триумфа политического дилетантизма в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат. kg". В данное время политические партии заняты тем, что составляют списки к парламентским выборам.

Некоторые партии привлекли в свои ряды известных певцов. Певица Анжелика сообщила, что к ней поступили предложения от шести партий и она готова заняться политикой. В социальных сетях бурно обсуждается то, как певцы вступают в партии. Вот такой пост оставил пользователь Бакыт Басарбек уулу:

«Мы хорошо знаем, что Анжелика и подобные «звезды» хорошо выполняют свою работу. Выступают на сцене, объявляют гив, увлекаются хайпом, выставляют личную жизнь на общественное обсуждение. Но у них нет практических навыков, чтобы идти в парламент, писать хорошие или плохие, качественные законы. Анжелика вполне может попасть в политику, но сумеет ли задержаться – вот в чем вопрос. Если певица все-таки посчитает правильным начать депутатскую карьеру, то это станет символом триумфа политического дилетантизма в Кыргызстане.