В ЦИК рассказали сколько денег в избирательных фондах партий

На счет политической партии "Мекеним Кыргызстан" поступило 3 млн 35 тысяч сомов.

Центризбирком опубликовал информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политических партий по состоянию на 7 августа 2020 года.

По последним данным на 7 августа, деньги поступили в фонды только 12 политических организаций.

Больше всего средств у партии «Кыргызстан» – у них в фонде 10 миллионов сомов. Меньше всего у «Партии зеленых» – 200 сомов.

Данные о зачислении средств на счет партии и их расходование с 09 июля по 07 августа 2020 года:

На счет политической партии "Мекеним Кыргызстан" поступило 3 млн 35 тысяч сомов. Израсходовано 2 млн 718 тысяч 405 сомов.

ПП «Социал-Демократы» 1 млн 703 тысячи 510 сомов. Израсходовано 1 млн 544 тысячи сомов.

ПП «Зеленых Кыргызстана» 200 сомов, израсходовано 0 сомов.

ПП «Бир Бол» 9 млн 676 тысяч сомов, израсходовано 5 млн 269 тысяч 140 сомов.

ПП «Республика» 800 тысяч сомов, израсходовано 120 тысяч 400 сомов.

ПП «Биримдик» 200 тысяч сомов, израсходовано 80 тысяч 25 сомов.

ПП «Чон казат» 375 тысяч сомов, израсходовано 0 сомов.

ПП «Мекенчил» 11 тысяч 500 сомов. Израсходовано 20 сомов.

ПП «Ата-Мекен» 1 млн 999 тысяч 900 сомов, израсходовано 0 сомов.

ПП «Реформа» 348 тысяч 520 сомов, израсходовано 0 сомов.

ПП «Кыргызстан» 10 млн, израсходовано 0 сомов.

ПП «ОРДО» 200 тысяч сомов, израсходовано 195 тысяч 835 сомов.

Напомним, 44 партии уведомили ЦИК об участии в выборах, две партии не открыли в срок избирательные фонды, что означает их выбывание из политической гонки. На сегодня не все партии пополнили свои избирательные фонды.

Источник: media-center.kg