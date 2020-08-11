Узарбек Жылкыбаев пойдет на выборы от партии «Республика»

«Это новая сила, новые идеи, а также новый импульс для развития нашей страны и нашей партии»

Экс-полномочный представитель правительства в Ошской и Иссык-Кульской областях, экс-депутат Жогорку Кенеша Узарбек Жылкыбаев пойдет на парламентские выборы по списку партии «Республика». В партии подтвердили эту информацию Vesti.kg.

«Присоединение молодых, сильных, опытных политиков, таких, как Узарбек Жылкыбаев - это новая сила, новые идеи, а также новый импульс для развития нашей страны и нашей партии», - сообщает секретариат «Республики» .

Ранее лидер «Республики» Мирлан Жеенчороев заявил, что в партии произошло обновление: несколько членов политического совета и некоторых депутатов Жогорку Кенеша покинули ряды политобъединения.

Кроме того, он сообщил о переговорах с деятельными политиками и политическими организациями и активной подготовке к выборам.

Источник: vesti.kg