Узарбек Жылкыбаев пойдет на выборы от партии «Республика»

«Это новая сила, новые идеи, а также новый импульс для развития нашей страны и нашей партии»
Экс-полномочный представитель правительства в Ошской и Иссык-Кульской областях, экс-депутат Жогорку Кенеша Узарбек Жылкыбаев пойдет на парламентские выборы по списку партии «Республика». В партии подтвердили эту информацию Vesti.kg.
«Присоединение молодых, сильных, опытных политиков, таких, как Узарбек Жылкыбаев - это новая сила, новые идеи, а также новый импульс для развития нашей страны и нашей партии», - сообщает секретариат «Республики» .
Ранее лидер «Республики» Мирлан Жеенчороев заявил, что в партии произошло обновление: несколько членов политического совета и некоторых депутатов Жогорку Кенеша покинули ряды политобъединения.
Кроме того, он сообщил о переговорах с деятельными политиками и политическими организациями и активной подготовке к выборам.
Источник: vesti.kg
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