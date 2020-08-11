Выборы-2020. Партия “Улуу журт” вошла в состав партии “Кыргызстан”

На сегодняшний день партия “Кыргызстан” – одна из самых стабильных партий.

Лидер партии “Кыргызстан” Канатбек Исаев и руководитель партии “Улуу журт” Аргынбек Малабаев 11 августа подписали меморандум о слиянии двух политических партий. Об этом сообщает партия «Кыргызстан».

“На сегодняшний день партия “Кыргызстан” – одна из самых стабильных партий. В ней собраны люди, преданные одной идее и цели. Они успешно доказали это во время работы в шестом созыве. Поэтому мы приняли решение войти в состав партии “Кыргызстан”, – сказал Малабаев.

Лидер политической партии “Кыргызстан” Канатбек Исаев отметил, что переговоры о слиянии двух партий шли несколько месяцев.

“Главный критерий заключался в том, сможем ли мы работать в одной команде. Мы внимательно изучили состав и программу партии и пришли к единому мнению, что наше объединение значительно усилит партию “Кыргызстан”, – подчеркнул Исаев.

Отмечено, что партия “Улуу журт” образовалась в июне 2018 года. Руководителем партии является экс-министр транспорта и коммуникаций КР Аргынбек Малабаев.

В ее состав также вошел экс-депутат Ошского горкенеша Керим Атамбаев.

Источник: reporter.kg