Кубатбек Боронов поручил скорее строить медучреждения и приобретать оборудование

«Особое внимание важно уделить вакцинации уязвимых слоев населения»
Необходимо ускорить процесс государственной закупки оборудования, медикаментов и строительства медицинских учреждений. Соответствующие поручения дал премьер-министр КР Кубатбек Боронов руководителям профильных государственных органов на заседании Республиканского оперативного штаба.
В ходе заседания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся приобретения необходимого оборудования и вакцин от гриппа.
Отдельно рассмотрели вопрос строительства новых больниц и объектов, которые перепрофилируют под медицинские учреждения, а также финансирование проводимых работ.
«Важно ускорить работы по строительству и ремонту объектов здравоохранения, приобретению необходимого оборудования и медикаментов, установке газификаторов. Особое внимание важно уделить вакцинации уязвимых слоев населения. Для остальных категорий граждан Министерству здравоохранения необходимо рассмотреть вопросы сооплаты или механизмы взаимодействия с частными клиниками», - сказал глава правительства.
В ходе заседания штаба отметили, что многие граждане перестали соблюдать санитарно-гигиенические требования в общественных местах.
Перед местными органами власти поставили жесткие требования по обеспечению соблюдения санитарных норм.
«Как вы помните, после ослабления карантинного режима в Бишкеке произошел всплеск заболеваемости в 20-х числах июня. Сегодня дан ряд послаблений для работы общественного транспорта, работы магазинов и пунктов общественного питания. На улицах столицы, как мы видим, не соблюдают санитарные требования, которым в обязательном порядке нужно следовать. Ситуация, которая произошла в Бишкеке в июне, не должна повториться ни в одном районе. Впереди нас ожидает осенне-зимний период и от соблюдения санитарно-гигиенических правил зависит жизнь каждого гражданина, безопасность членов его семьи», - сказал премьер-министр.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства КР
Фото Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства КР
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!