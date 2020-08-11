Кубатбек Боронов поручил скорее строить медучреждения и приобретать оборудование

«Особое внимание важно уделить вакцинации уязвимых слоев населения»

Необходимо ускорить процесс государственной закупки оборудования, медикаментов и строительства медицинских учреждений. Соответствующие поручения дал премьер-министр КР Кубатбек Боронов руководителям профильных государственных органов на заседании Республиканского оперативного штаба.

В ходе заседания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся приобретения необходимого оборудования и вакцин от гриппа.

Отдельно рассмотрели вопрос строительства новых больниц и объектов, которые перепрофилируют под медицинские учреждения, а также финансирование проводимых работ.

«Важно ускорить работы по строительству и ремонту объектов здравоохранения, приобретению необходимого оборудования и медикаментов, установке газификаторов. Особое внимание важно уделить вакцинации уязвимых слоев населения. Для остальных категорий граждан Министерству здравоохранения необходимо рассмотреть вопросы сооплаты или механизмы взаимодействия с частными клиниками», - сказал глава правительства.

В ходе заседания штаба отметили, что многие граждане перестали соблюдать санитарно-гигиенические требования в общественных местах.

Перед местными органами власти поставили жесткие требования по обеспечению соблюдения санитарных норм.

«Как вы помните, после ослабления карантинного режима в Бишкеке произошел всплеск заболеваемости в 20-х числах июня. Сегодня дан ряд послаблений для работы общественного транспорта, работы магазинов и пунктов общественного питания. На улицах столицы, как мы видим, не соблюдают санитарные требования, которым в обязательном порядке нужно следовать. Ситуация, которая произошла в Бишкеке в июне, не должна повториться ни в одном районе. Впереди нас ожидает осенне-зимний период и от соблюдения санитарно-гигиенических правил зависит жизнь каждого гражданина, безопасность членов его семьи», - сказал премьер-министр.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства КР

Фото Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства КР