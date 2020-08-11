Бывший спикер рассказал, почему граждане будут недовольны парламентом и впредь

«Но потом произошла революция, и весь накопленный опыт смыли в унитаз»

Избиратель, который на выборах взял у кандидата деньги, не имеет права требовать от него чего-то еще. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов.

- Избиратели тоже отвечают за тех, кого в итоге выбрали, - сказал он. – Разве у нас все отдают голоса за сильных и честных? Нет, за земляков, ну или за деньги. А если ты взял у депутата деньги, то требовать от него исполнения какого-то «долга» ты уже не имеешь права – ваш с ним контракт на этом закончен. Если тебе мало, жди следующих выборов.

Депутаты, по мнению экс-спикера, знают правила этой игры, и понимают, когда нужно подкинуть людям «хлеба и зрелищ» - построить мост, водокачку, устроить праздник или зарезать барана. Именно такой подход, считает он, приводит к тому, что парламентарии в Кыргызстане, заполучив мандат, занимаются своими делами – их контракт с избирателями закончен.

- Однако миссия депутата Жогорку Кенеша – принимать законы, - напоминает Курманов. – Это политика, и с ее помощью можно заметно влиять на жизнь и простых граждан. А красить заборы должны местные депутаты, с них и спрос другой, вот только население этой разницы не понимает.

Экс-депутат подчеркнул, что от законодательной власти зависит очень многое, если ее представляют опытные политики. Тогда страну можно изменить, уверен он.

- В ЖК должны быть не «молодые», не «рабочие», а личности, люди с принципами, - говорит Курманов. - Такой депутат нужен любой стране, где олигархи выкупили и обесценили мандат. Поэтому не расслабляйтесь на выборах в ЖК и президентских. Можете, конечно, гонять балду, но если надоело так жить, голосуйте за лучших и сильных.

Что не так с квотами?

По мнению Зайнидина Курманова, нынешний созыв лишь «просиживает» в парламенте, а люди уже не обращают на это внимания. Квоты, считает он, тоже не оправдывают своего предназначения.

- Критерии оценки должны быть другие, - говорит он. - Не было женщин – сделали квоту, пришли женщины. И правильно, мужчины хотя воевать, покорять, ловить бандитов. А кто будет обсуждать проблемы детей, женщин, медпомощи? Мужчинам это не интересно, женщины это лучше смогут решить. Но что мы видим? Наши женщины не знают, что такое парламентаризм. Они берут пример с буйных крутых мачо. Или молодежь, 30 процентов. Хоть один поднял молодежные проблемы, проблемы безработицы? Никто. Ни инвалиды, ни нацменьшинства не поднимают проблем своих сообществ.

Он настаивает, что депутаты должны заниматься своими прямыми обязанностями – не воевать с премьер-министром и правительством, а ставить перед ним задачи, что станет первым шагом к решению многих проблем.

- Молодежь не знает, какой путь мы прошли, - сетует экс-депутат. – Когда я этим занялся, хотел сосредоточиться на партийном строительстве, избирательном процессе – в этом я силен. Я не экономист, но я разбираюсь в политике, международных отношениях – пожалуй, лучше всех. Я работал, пытался сдать парламентаризм реальным. Юристы среди нас работали над Уголовным кодексом, финансисты – над Налоговым кодексом. Каждый вносил свою лепту. Но потом произошла революция, и весь накопленный опыт смыли в унитаз. В парламент пришла уличная гопота из подворотни, все выкинули к чертовой матери, создали во власти олигархическую систему.

Что делать?

Курманов указал, что рациональные люди стремятся избежать ранее совершенных ошибок, но только не в кыргызстанской политике.

- Две революции уже было, но они хотят третью, четвертую, - удивляется он. – Да только хуже будет, пора уже остановиться. Давайте элементарно двигать процессы. Это до нас придумано, это работает. Ли Куан Ю создал свой Сингапур, потому что он обобщил опыт успешных американских, французских политиков и применил его к своей стране. Он не бегал по полям, не осматривал каскад ГЭС, как наши министры. Зачем? Что они там потеряли?

По мнению экс-депутата, наплевательское отношение политиков к своему государству привело к тому, что Кыргызстан, в отличие от многих других бывших советских республик, так и не смог сделать шаг вперед.

- Каждые 5 лет начинаем с нуля, - говорит он.

Бывший спикер отметил, что одним из крупнейших провалов нашей республики является отсутствие целевой программы.

- Китайская стратегия развития рассчитана на 100 лет, поэтому они уже 4 модернизации провели, а мы на 4 года вперед запланировать не можем, - негодует он. – Так не должно быть. Нас, как лодку, так и будет швырять, и мы никогда не пристанем в порту. Из этой страны нужно бежать туда, где корабли идут из пункта А в пункт Б. Нужно написать стратегию развития. Жили же с пятилетками при СССР, умеем, значит. А то на словах все кричат, что любят страну и хотят ее развивать.

Источник: vesti.kg