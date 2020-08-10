Выборы-2020. Депутат ЖК Талант Мамытов и глава ОАО “Учкун” Даир Кенекеев вступили в партию «Кыргызстан»

По его данным, 10 августа председатель партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев вручил новым членам политобъединения партийные билеты.
Депутат Жогорку Кенеша Талант Мамытов и гендиректор ОАО «Учкун», экс-вице-премьер-министр Даир Кенекеев вошли в состав партии «Кыргызстан». Об этом сообщили в политобъединении.
По его данным, 10 августа председатель партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев вручил новым членам политобъединения партийные билеты.
«Несмотря на сложный период, вызванный эпидемией коронавируса, мы должны участвовать в политических процессах и деятельности государства», – сказал Мамытов во время вручения.
Напомним, что в 2015 году Мамытов был избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва от политической партии «Республика-Ата Журт». Являлся членом парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. С 2007 по 2009 год работал прокурором Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. В 2010 году был избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва от политической партии «Ата-Журт».
Даир Кенекеев в 2011 году возглавлял Фонд по управлению государственным имуществом. С 2015 года работал полномочным представителем правительства в Таласской области.
В 2018 году назначен гендиректором ОАО «Учкун». Предприятие известно в качестве типографии, изготавливающей документы государственного значения.
Источник: reporter.kg
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