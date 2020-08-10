Бакыт Торобаев не намерен участвовать в парламентских выборах

Честно говоря, эти выборы будут борьбой денег, будут большие расходы.
Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заявил, что не намерен участвовать в предстоящих парламентских выборах. В действующем созыве Жогорку Кенеша его партия занимает 13 мест из 120.
Свое решение политик объяснил желанием вложить необходимые на выборы деньги в медицину, образование, поддержку предпринимателей и молодежи.
«Честно говоря, эти выборы будут борьбой денег, будут большие расходы. Сегодня избиратели спрашивают не про программу или идею, а то, кто сколько даст. А псевдополитики ставят свои интересы выше государственных. Это не хорошое явление», - написал Торобаев на своей странице в Facebook’е.
Депутат также «не верит», что VII созыв парламента может реализовать реформы и привнести изменения. Поэтому он решил до следующих выборов работать непосредственно с населением.
Бакыт Торобаев впервые был избран депутатом парламента в 2007 году в рядах партии «Ак-Жол», в 2009-м - возглавил МЧС. В 2010 году был вновь избран в парламент в списке партии «Республика», а в 2015 году пришел в Жогорку Кенеш со своей партией - «Онугуу-Прогресс».
Источник: Азаттык
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