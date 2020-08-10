Жанар Акаев не выходил из партии «Ата Мекен»

Социалисты опровергли фейковую информацию из Сети
Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев вышел из партии «Ата Мекен». Такая информация появилась в социальных сетях.
Однако член политобъединения Асия Сасыкбаева опровергла Vesti.kg эту информацию. По ее словам, это фейк.
- Акаев не выходил из партии, он до сих пор в наших рядах, - пояснила экс-депутат ЖК. - Прямо сейчас он находится в офисе партии.
Напомним, партии «Ата Мекен», «Ак Шумкар», «Жаны Дем» и КЛДП, а также депутат Рыскелди Момбеков и представитель движения «За зеленую экономику» Азамат Темиркулов объединились, чтобы поучаствовать в грядущих парламентских выборах вместе.
Источник: vesti.kg
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