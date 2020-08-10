В Ленинском районе Бишкека новый аким

Акимом Ленинского района Бишкека назначен Чыныбаев Чынасыл Билалович.

Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В ведомстве отметили, что Султанов Токтосун Султанович был освобожден от должности главы Ленинской райадминистрации согласно поданному заявлению. На место акима пришел его первый заместитель Чынасыл Чыныбаев.

Источник: Элгезит