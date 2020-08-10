Лидер «Республики» отказался комментировать информацию о возможном возвращении Омурбека Бабанова

На следующей неделе состоится съезд партии
Бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов намерен вновь стать членом партии «Республика» на съезде, который состоится на следующей неделе. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.
В этой связи Vesti.kg обратилось к председателю политобъединения Мирлану Жеенчороеву.
- Да, на следующей неделе состоится съезд, - подтвердил депутат. - Соберемся до 20 числа. Пока определяем формат встречи, структуру, делегатов.
Однако комментировать информацию о возможном возвращении Омурбека Бабанова лидер «Республики» не стал, напомнив, что ранее политик не намеревался возвращаться в политику.
Напомним, 9 августа 2019 года Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан после долгого отсутствия.
20 декабря на внеочередном съезде «Республики» по предложению Бабанова новым лидером партии стал Мирлан Жеенчороев. А бывший председатель политобъединения заявил о завершении своей политической карьеры, отметив, что достиг вершин в этой сфере.
Источник: vesti.kg
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