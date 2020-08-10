Адвокат: Суд признал, что все сведения Жапыкеева о богатстве Жумалиева – ложь

Бывшего прокурорского работника обязали опровергнуть свои слова и выплатить депутату Жогорку Кенеша 10 тысяч сомов
Один из самых громких медийно-политических скандалов последнего времени – выступление бывшего прокурорского работника, члена движения «Чон Казат» Сыймыка Жапыкеева в социальных сетях несколько месяцев назад.
Жапыкеев озвучил имена нескольких политических деятелей и заявил, что те нажили свои состояния незаконно.
Больше всего досталось депутату парламента Кубанычбеку Жумалиеву, которого бывший прокурорский работник обвинил в хранении на оффшорных счетах чуть ли не 2 млрд долларов.
Дело дошло до проверки финансового состояния парламентария финполицией и ряда судебных разбирательств. Кроме прочего, адвокаты Жумалиева подали в суд иск о защите чести и достоинства, требуя от Жапыкеева выплатить 10 млн сомов и опровергнуть свои заявления как не соответствующие действительности.
Теперь же в этом разбирательстве поставили точку.
Адвокат Кубанычбека Жумалиева Бактыбек Жумашев сообщил Vesti.kg, что 6 августа Ленинский районный суд удовлетворил заявление депутата.
Сыймыка Жапыкеева обязали публично, на тех же медийных площадках, опровергнуть свои заявления как не соответствующие действительности, и выплатить Жумалиеву пусть не 10 млн, но 10 тыс. сомов.
При этом, как уточнил Жумашев, на всех заседаниях суда представитель Жапыкеева подтверждал, что ни одного доказательства у его клиента нет. Сам бывший прокурорский работник ни на одно из них не явился.
Напомним также, что Сыймык Жапыкеев в своем видеовыступлении заявил, что только на захват дома одного из политиков соберет 10 тыс. парней и заберет все его имущество.
Кроме того, по заключению лингвистической экспертизы ГСЭС при ПКР от 21 мая 2020 года, в высказываниях Жапыкеева присутствуют призывы к массовым акциям, активным действиям и призывы к насилию над гражданами. То есть признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.
Также напомним, что Бишкекский городской суд признал незаконными обыски и выемки в жилищах, принадлежащих семье Кубанычбека Жумалиева, проводимые следователями ГСБЭП.
Судебная коллегия направила в прокуратуру частное определение суда для дачи юридической оценки незаконным действиям финпола, а следователя, проводившего обыски, отстранили от дела.
Источник: vesti.kg
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